صحة كركوك تعلن شفاء 4 اصابات بكورونا


صحة كركوك تعلن شفاء 4 اصابات بكورونا
2020/04/05 | 23:27 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد اليوم _ كركوك

اعلنت دائرة صحة كركوك، اليوم الاحد،  عن تماثل 4 حالات للشفاء من فيروس كورونا. 

وقال مد...

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