صحة كركوك تعلن شفاء 4 اصابات بكورونا

2020/04/05 | 23:27 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ كركوك

اعلنت دائرة صحة كركوك، اليوم الاحد، عن تماثل 4 حالات للشفاء من فيروس كورونا.

وقال مد...





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