2020/04/05 | 23:27 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
وقال مد...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
صحة كركوك تعلن شفاء 4 اصابات بكورونا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم _ كركوك
اعلنت دائرة صحة كركوك، اليوم الاحد، عن تماثل 4 حالات للشفاء من فيروس كورونا.
وقال مد...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
صحة كركوك تعلن شفاء 4 اصابات بكورونا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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