رئيس الوزراء العراقي المكلف: انا مرشح من النواب العراقيين وليس من اطراف إيرانية او اجنبية

2020/04/05 | 23:27 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغدادأكد رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي، الأحد (5 نيسان 2020)، ان رئاسة مجلس النواب، ستحدد جلسة بالوقت القريب للتصويت على الكابينة الوزارية التي سيترأسها، فيما أشار الى أنه مكلف من قبل النواب العراقيين وليس من اطراف إيرانية او اجنبية.وقال الزرفي في مقابلة تابعتها (بغداد اليوم)، إن "تكليفه دستوري وجاء بثقة نيابية وسياسية"، مبينا ان "رئاسة مجلس النواب ستحدد قريبا جلسة للتصويت على الكابينة الوزارية".واكد ان "الحكومة جاهزة وسيقدمها قبل انعقاد الجلسة الاستثنائية بـ 48 ساعة"، لافتا الى انه "سيثبت للجميع بأنه سيبعد العراق عن شبح الاعتداءات والحرب".وأضاف الزرفي انه "تحاور مع الجميع بشأن تشكيل الكابينة الوزارية"، منوها الى ان "إجراء الانتخابات سيتصدر نشاطات الحكومة المقبلة، حيث سيتم توفير دعماً كاملاً لمفوضية الانتخابات بتأدية مهامها".

واشار الى ان "كتلتي صادقون والحكمة من الموقعين على ترشيحه في اللجنة السباعية،كما ان كتلة سائرون مع تشكيل الحكومة".، مطالبا "الشعب العراقي بمساندة قرارات الحكومة المقبلة وسنقوم بمصارحته".وحول فيروس كورونا المستجد، قال الزرفي: "أجرينا اتصالات للحصول على الدعم الدولي للعراق لمواجهة كورونا".وكشف رئيس الحكومة المكلف، عن "ارادات خفية تسعى الى منع بناء اي مشروع بالبلاد".وتابع: اننا "نحتاج الى اعادة نظر حقيقية بجميع السياسات الاقتصادية، حيث يجب تحجيم نشاط المؤسسات غير المنتجة"، موكدا انه "سيعمل على تطوير الاقتصاد".

وبشأن ترشيحه لرئاسة الوزراء، قال الزرفي "انا مرشح من النواب العراقيين وليس من اطراف إيرانية او اجنبية".

وكان رئيس الجمهورية، برهم صالح، قد كلف الثلاثاء (17 آذار 2020)، رئيس كتلة النصر النيابية، عدنان الزرفي، بتشكيل الحكومة الجديدة، خلفاً للمكلف السابق محمد توفيق علاوي، والذي قدم اعتذاراً رسمياً عن تشكيل الحكومة.

بغداد اليوم-بغداد

نفت قيادة شرطة محافظة كربلاء، الأحد (5 نيسان 2020) رفع سيطرات بالمحافظة، فيما توعدت المروجين لكسر حظر التجوال والمشاركين فيه بإجراءات قانونية مشددة.

وذكرت القيادة، في بيان، أن "إجراءات حظر التجوال مستمرة حسب قرارات خلية ا

بغداد اليوم- بغداد

كشف مصدر مقرب من زعيم تيار الحكمة، عمار الحكيم، اليوم الاحد، عن نتيجة ما توصل اليه الاجتماع الثلاثي بين زعيم تياره بالاضافة الى زعيمي ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، وتحالف الفتح هادي العامري.

وقال المصدر، لـ(بغداد اليوم)،

بغداد اليوم _ بغداد

أكد القيادي في ائتلاف النصر، أحمد الحمداني، اليوم الأحد، أن الكابينة الوزارية لحكومة المكلف عدنان الزرفي ستكون مستقلة، وتتمتع بمقبولية شعبية وسياسية.

وقال أحمد الحمداني، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "الكابينة الوزا

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