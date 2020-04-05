كركوك تعلن شفاء 4 حالات من فيروس كورونا

2020/04/05 | 23:28 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت دائرة صحة كركوك، اليوم الاحد، عن تماثل 4 مصابين بفيروس كورونا للشفاء التام.وقال مدير عام الدائرة وكالة زياد خلف في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، “تم مساء اليوم بعد الساعة العاشرة والنصف، اخراج اربعة مواطنين من مركز التدبير الوبائي في الحي الصناعي في كركوك بعد تماثلهم للشفاء من فايروس كورونا”.واضاف ان […]

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