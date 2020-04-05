2020/04/05 | 23:43 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت كتلة الصادقون النيابية، عن اختيار مرشح بديلا لرئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي سيعلن عنه خلال الساعات القادمة.وقال عضو الكتلة عبد الامير التعيبان في حديث لقناة “العهد” اليوم الاحد، ان “القرار الأميركي مرفوض بالتدخل في اختيار رئيس الوزراء الجديد” مبينا انه “تم اختيار مرشح بديل عن الزرفي وسيتم الإعلان عنه خلال الساعات القادمة”.واضاف […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصادقون النيابية: تم اختيار مرشح بديل للزرفي سيعلن عنه خلال الساعات القادمة) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصادقون النيابية: تم اختيار مرشح بديل للزرفي سيعلن عنه خلال الساعات القادمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).