الشابندر يطيح بآمال

2020/04/05 | 23:43 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد اعلن السياسي المستقل عزت الشابندر، اعتذار مصطفى الكاظمي ،عن الترشيح لمنصب رئيس الوزراء المكلف بديلا عن عدنان الزرفي ة .وقال الشابندر في تغريدة على تويتر ، احترم عدنان الزرفي واقدر اصراره واحترم مصطفى الكاظمي ،واقدر اعتذاره واحتقر من رفض الاول علنا ونسق معه سرا ، واحتقر من اتهم الثاني ليلا ثم عاد ويبرئه ويرشحه نهارا ..خاب من تمسك بكم وفاز من نأى بنفسه عنكم ..فبئس القوم انتم .

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