مقر بارزاني يستذكر إبادة الكورد الفيليين: آثارها لا تزال قائمة

2020/04/05 | 23:46 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ وجه مقر قيادة رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني، يوم الاحد، رسالة بمناسبة الذكرى الاربعين لجريمة إبادة الكورد الفيليين من قبل النظام السابق.

وجاء في نص الرسالة التي اطلعت عليها شفق نيوز، "تمر اربعون سنة على جريمة انفال وابادة الكورد الفيليين جماعيا من قبل النظام العراقي السابق، والتي ذهب ضحيتها اثني عشر الف كوردي فيلي وتمت انفلتهم وتغييبهم واستشهادهم".

وأضافت أن "إبادة الكورد الفيليين استمرار لسلسة الجرائم التي اقترفتها الانظمة العراقية المتعاقبة في القرن العشرين ضد شعب كوردستان".

وتابعت الرسالة، أن "الكورد الفيليين في المراحل المختلفة من نضال الشعب الكوردستاني كان لهم دور مؤثر وان هذه الجريمة الكبرى التي اقترفت ضد الكورد الفيليين كانت لكونهم كوردا فقط، ان هذه الجريمة ظلم واجحاف كبير ضد شعبنا وجرح لا ينسى ابدا".

وختمت الرسالة بالقول، "على الرغم من ان الجريمة التي اقترفها النظام السابق ضد الكورد الفيليين تم تعريفها على انها جريمة ابادة جماعية (جينوسايد) من قبل المحكمة الجنائية العراقية العليا، الا ان اثار تلك الجريمة الوحشية باقية ويتوجب على الدولة العراقية تعويض المتضررين من جينوسايد الكورد الفيليين وجميع الجرائم والابادات الجماعية ااخرى التي مورست ضد شعبنا".

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