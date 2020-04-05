الشابندر : احتقر من رفض الزرفي علنا ونسق معه سرا واحتقر من رفض الكاظمي ورشحه نهارا

2020/04/05 | 23:47 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)….غرد السياسي العراقي عزت الشابندر، الاحد، بشأن تكليف عدنان الزرفي لرئاسة الوزراء وترشيح مصطفىالكاظمي للمنصب.وقال الشابندر في تغريدة له وتابعتها ( المستقلة) ، “احترم عدنان الزرفي واقدر اصراره، واحترم مصطفى الكاظمي وأقدر اعتذاره“.واضاف “احتقر من رفض الاول علنا ونسق معه سرا، واحتقر من اتهم ورفض الثاني ليلا ثم عاد يبرئه ويرشحه نهارا“.وتابع الشابندر “خاب […]

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