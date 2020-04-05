بعد 10 أيام معاناة من كورونا.. نقل رئيس الوزراء البريطاني إلى المشفى

2020/04/05 | 23:49 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نقل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى المستشفى، مساء الأحد، بسبب استمرار معاناته من أعراض الإصابة فيروس كورونا المستجد منذ نحو عشرة أيام .

وأعلن مكتب جونسون، أن رئيس الوزراء نقل إلى المشفى لإجراء مزيد من الفحوص بعد استمرار معاناته من أعراض المرض عقب عشرة أيام من تشخيص إصابته.

وأضاف المكتب أن دخول جونسون المشفى هو عبارة عن "خطوة احترازية"، وأن رئيس الوزراء سيبقى مضطلعا بمهام عمله.

وكان جونسون، البالغ من العمر 55 عاما، قد أخضع نفسه لحجر صحي بمقر إقامته في (10 داونينغ ستريت) منذ إعلان إصابته بمرض كوفيد-19 في 26 مارس الفائت.

وكانت خطيبة جونسون، وهي حامل، قد أظهرت، السبت، أعراضا، قد تشير إلى إصابتها المحتملة بفيروس كورونا المستجد.

وقالت كاري سايموندز، خطيبة جونسون، إنها قضت الأسبوع الماضي في السرير عقب شعورها بأعراض مشابهة لأعراض الإصابة بالفيروس، لكنها شعرت بتحسن بعد مرور سبعة أيام من الراحة.

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