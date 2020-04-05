الزرفي: زرت الكاظمي شخصيا وابلغني بانه سيعتذر عن تكليفه لمنصب رئيس الوزراء

2020/04/05 | 23:54 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اكد رئيس الوزراء المكلف، عدنان الزرفي، اليوم الاحد، انه زار الكاظمي شخصيا وابلغخ بانه سيعتذر عن تكليفه لمنصب رئيس الوزراء، فيما اوضح انه مرشح من النواب العراقيين وليس من اطراف إيرانية او اجنبية.

وقال الزرفي في مقابلة تلفزيونية، تابعتها "الغد برس"، اننا "سنبعد العراق عن شبح الاحزاب والاعتداءات"، لافتا انه "مرشح من النواب العرقيين وليس من اطراف إيرانية او اجنبية".

واضاف ان "ارادات خفية تسعى الى عدم بناء أي مشروع في البلاد"، موضحا ان "رئاسة مجلس النواب ستحدد جلسة بالوقت القريب للتصويت على الكابينة الوزارية".

وتابع ان "الاسبوع المقبل سيتم تشكيل الحكومة الجديدة"، مبينا اننا "سنبعد العراق عن شبح الاحزاب والاعتداءات".

واشار الزرفي "انا اول من حمى المتظاهرين بالتفاهم مع الاجهزة الامنية"، مؤكدا انه" يجب اعفاء الفقراء والمتقاعدين من جباية الكهرباء والوزارة ’’تتحجج’’ بهم منذ 14 عاما".

واكد الزرفي "دعوت إلى جلسة سريعة للبرلمان للتصويت على منح الثقة للحكومة"، موضحا ان "تكليفه بتشكيل الحكومة جاء عبر ثقة نيابية وسياسية وهذه الثقة ما زالت مستمرة".

وبين ان "الحكمة وصادقون هما من رشحا اسمي لمنصب رئيس الوزراء داخل اللجنة السباعية"، لافتا الى ان "التيار الصدري موقفهم ايجابي بتكليفي في تشكيل الحكومة المقبلة".

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