أسامة النجيفي يوجه الشكر لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء لسرعة استجابتهما في التعامل مع ملف السجناء

2020/04/05 | 23:55 - المصدر: قناة التغيير

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وجه رئيس جبهة الانقاذ والتنمية اسامة النجيفي شكره لرئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي على سرعة استجابتهما بشأن قانون العفو الخاص عن السجناء

وقدم النجيفي في تغريدة شكره لرئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان على توجيهه بالافراج عن الموقوفين بكفالة

هذا ودعا البرلمان الى تعديل قانون العفو لعام ٢٠١٦

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