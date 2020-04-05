2020/04/05 | 23:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - البصرة

أعلنت قيادة شرطة البصرة، الاحد، القاء القبض على مثيري النزاعات العشائرية.

وقالت القيادة في بيان، إنه "على اثر مشاجرة مسلحة في سفوان، مزارع الهدامة، بسبب قطع طريق احد المزارع مما ادى الى مقتل شخص على الفور، حيث تم تشكيل قوة من فصيل طوارئ قسم شرطة الزبير ومركز شرطة سفوان بالاشتراك مع فوج طوارئ الشرطة السادس وبإشراف ومتابعة قائد شرطة محافظة البصرة الفريق ق خ رشيد فليح وبعد وضع خطة محكمة تمت مداهمة المنطقة".

وأضافت، أنها "القت القبض على القاتل ومتهم اخر وضبط بحوزتهما بندقية كلاشنكوف والمستخدمة في جريمة القتل وتمت احالتهما الى القضاء لينالا جزائهما العادل ويكونا عبرة لكل من تسول له نفسه العبث بأمن واستقرار المحافظة".

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، الاحد، القاء القبض على 12871 مخالفا لحظر التجوال.

وقالت القيادة في بيان، إنه "منذ يوم 17 آذار ولغاية اليوم الخامس من نيسان، تمكنت تشكيلات قيادة عمليات بغداد من القاء القبض على 12871 م

بغداد اليوم- بغداد

كشف مدير ناحية السيبة الحدودية جنوبي محافظة البصرة، احمد الربيعي، عن تشديد الأجراءات الامنية على الشريط الحدودي بين العراق وايران من جهة ناحية السيبة المحاذية لمدينة عبادان الأيرانية.

وقال الربيعي لـ (بغداد اليوم ) ان "

بغداد اليوم- بغداد

اعلنت خلية الإعلام الامني، الاحد (05 نيسان 2020)، مقتل واصابة 5 عناصر من القوات الامنية في منطقة الكليو 45 في الرطبة غربي محافظة الانبار.

وقالت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "مقاتلين إثنين استشهدوا وجرح ثلاث آخر

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( شرطة البصرة تلقي القبض على مثيري النزاعات العشائرية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( شرطة البصرة تلقي القبض على مثيري النزاعات العشائرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).