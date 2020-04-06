2020/04/06 | 00:03 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /مع العمل من المنزل خلال جائحة فيروس كورونا، فإن الإفراط في الطعام بات مشكلة يعاني منها الكثيرون، إلا أن هنالك طرق يمكن من خلالها كبح الشهية أو الحد منها.وأوردت المدربة الأسترالية راتشيل أتارد في حديث مع صحيفة ديلي ميل البريطانية، عدة نصائح للحد من الشهية أثناء فترة العزل الصحي، على النحو التالي: １- […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أفكار بسيطة للسيطرة على الشهية أثناء العزل الصحي) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أفكار بسيطة للسيطرة على الشهية أثناء العزل الصحي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).