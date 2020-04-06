الصحة المصرية: تسجيل 103 إصابات جديدة بفيروس كورونا

2020/04/06 | 00:05 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة المصرية، اليوم، الأحد، عن تسجيل 103 أصابات جديدة بفيروس كورونا و7 حالات وفاة.وأفادت الوزارة في بيان بخروج 6 مصريين من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل بعد شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 247 حالة حتى اليوم.وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، […]

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