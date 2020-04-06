الإدارة الذاتية تفرض الحجر على ركاب قادمين من دمشق عبر مطار القامشلي

2020/04/06 | 00:06 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجرت الفرق الطبيّة التابع لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية الأحد، فحوصات لعدد من الركاب القادمين على إحدى الرحلات الجوية القادمة من #دمشق عبر مطار القامشلي، ليجري تحويلهم إلى أحد مراكز […]

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