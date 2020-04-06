ساعات الحسم تقترب،،”أربعة معجزات” قد تضمن للزرفي العبور الآمن في جلسة البرلمان لمنح الثقة

2020/04/06 | 00:07 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – يس عراق: مع تزايد الاخبار عن لقاءات مكثفة لجزء من البيت السياسي الشيعي لتجاوز الخلافات ومحاولة رموز وازنة وثقيلة من الصف الاول السياسي إصلاح ما عجزت اللجنة السباعية عن إنجازه، لا يزال رئيس الوزراء المكلف يتأرجح بين رفض وقبول، بين فرض وتمرير سلس مع كابينته.وتشير آخر التسريبات ان اجتماعاً متآخراً بين زعيم […]

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