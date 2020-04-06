بالصور.. القوات الامنية تؤدي التحية للكوادر الصحية في الديوانية

2020/04/06 | 00:16 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حصلت وكالة “العهد نيوز” اليوم الاثنين، على مجموعة من الصور التي تبين اداء التحية العسكرية من قبل القوات الامنية في محافظة الديوانية للكوادر الصحية لجهودهم الجبارة في مكافحة فيروس كورونا.

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