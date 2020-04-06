2020/04/06 | 00:16 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الموصل / شروق ماهر

اعلن محافظ نينوى نجم الجبوري، ان الدفاع المدني أجلى العديد من الاسر في المخيمات والمناطق التي تعرضت للفيضانات بسبب غزارة الامطار في المحافظة، مبيناً ان الملاكات الخدمية مستمرة بعملها.

وذكر الجبوري، لـ"الصباح"، ان" ملاكات بلدية ومجاري نينوى، تمكنت من فتح عدة احياء كانت قد تعرضت لفيضانات كبيرة جراء غزارة الامطار التي شهدتها المحافظة أمس".

واضاف الجبوري، ان " فرق الدفاع المدني تمكنت من اجلاء النازحين الى الجوامع والمدارس، من مخيمات القيارة والجدعة التي تعرضت للدمار جراء الفيضانات والامطار "، لافتاً الى ان"الملاكات الخدمية وفرق الدفاع المدني مستمرة في العمل لانقاذ الاسر العالقة في المدينة ".

من جانبه، قال مدير الدفاع المدني العميد حسام خليل، لـ"الصباح"، ان"مدينة الموصل شهدت فيضانات وسيولاً نتيجة الامطار الغزيرة التي شهدتها المحافظة، اذ استنفرت قوات الدفاع المدني مع قوات الشرطة المحلية، طاقاتها لاجلاء الاسر الموصلية التي تعرضت الى الغرق بنحو 33 حياً سكنياً في عموم الجانبين الأيسر والأيمن ".

واوضح خليل، ان" فرق الدفاع المدني اجلتآلاف الاسر الى مناطق اقل غرقاً وفيضاناً داخل المدينة، اذ تمكنت فرق الدفاع المدني من اجلاء اسر غارقة هي الاخرى من ناحيتي الرشيدية والقيارة باتجاه نواحي غرب الموصل الاقل نسبة من الفيضانات ".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استنفار حكومي لاجلاء الاسر والنازحين في الموصل) نشر أولاً على موقع (الصباح) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استنفار حكومي لاجلاء الاسر والنازحين في الموصل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح).