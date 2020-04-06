"فتــنـة" قاسم الأعرجي ..

2020/04/06 | 00:22 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بقلم/ سليم الحسني

رسالة السفير الأمريكي الى المفتون بالمنصب قاسم الأعرجي، تتحدث عن شكل العراق الذي تريده أمريكا.

الرسالة صحيحة وقد جاءت رداً على مساعي الأعرجي السرية للوصول الى رئاسة الوزراء، مدفوعاً من طموحه الشخصي الذي يفوق حجمه الثقافي والاداري والسياسي بآلاف الأضعاف.



وقد اعتمد على علاقته الو...

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