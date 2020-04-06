عاجل: محافظ المثنى: أمرنا بتشكيل لجنة عليا للتحقيق بصفقة الكمامات الطبية في المحافظة

2020/04/06 | 00:25 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اكد محافظ المثنى، احمد منفي جودة، اليوم الاحد، انه أمر بتشكيل لجنة عليا للتحقيق بصفقة الكمامات الطبية في المحافظة.

وقال جودة في بيان تلقته "الغد برس"، انه "قبل البدأ بالتفصيلات لابد من ان يعلم الجميع ان شراء المعدات والتجهيزات الطبية في دائرة صحة المثنى او اي دائرة اخرى، ليست من صلاحيات المحافظ ولا من حقهِ التدخل بها ابداً، لوجود لجان المشتريات والتدقيق واعتدال الاسعار وهي من تتحمل المسؤولية القانونية في كل دائرة حكومية.

واضاف ان "الكل يعلم بإزمة الكمامات العالمية وشحتها في الاسواق، والجميع يعلم ان المثنى وكوادرها بحاجة لها كونهم بتماس مباشر مع المصابين، لكن هذا لايعني ان يكون هناك تبذير او شبهات فساد في شراءها ابداً ولن نسمح به".

وتابع ان "صحة المثنى اعطت مبرراتها لشراء هذه الكمامات، ونحن بدورنا وجهنا بأيقاف هذه الصفقة التي لم يدفع بها الى الآن دينار واحد، اوقفنا جميع التعاملات والمشتريات وفقاً للصلاحيات الممنوحة لنا، وإمرنا بتشكيل لجنة تحقيقة عليا برئاسة المحافظ وعدد من المختصين لمعرفة اسباب شراء الكمامات بهذه الاسعار".

واشار "كما وجهت دائرة صحة المثنى بالتواصل مع مذخر المثنى المركزي الذي تكفل بتجهيز صحة المحافظة بالكمامات الطبية وبسعر اقل من الذي جلبته الدائرة، وانا على استعداد تام للذهاب معه شخصياً لجلب الكمامات للمحافظة بشرط ذات المواصفات والاسعار التي تحدث بها امام وسائل الاعلام ،هدف الجميع هو خدمة المثنى واهلها، ولن نساوم بإرواح الناس وازماتهم ابداً".

وكشف مصدر طبي مطلع بمحافظة المثنى، الجمعة الماضية، عن وجود عملية فساد كبيرة تشهدها المحافظة بعقود شراء مواد ومستلزمات طبية خاصة بالتعقيم و التعفير من أجل حماية الكوادر الصحية لمواجهة فايروس كورونا في المحافظة.

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