عضو بحملة (كوم التعاونت ما ذلت) يعلن توزيع اكثر من 100 الف سلة غذائية في ذي قار

2020/04/06 | 00:25 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلن عضو فاعل بحملة (كوم التعاونت ماذلت) في محافظة ذي قار، اليوم الاحد، عن توزيع اكثر من 100 الف سلة غذائية في المحافظة للعوائل البسيطة.

وقال العضو علي الخزاعي، لـ"الغد برس"، ان " حملة (كَوم التعاونت ما ذلت) لاغاثة البسطاء والفقراء في ذي قار تجاوزات عمليات توزيعها اكثر من 100 الف سلة غذائية خلال فترة 15 يوما "، مؤكدا ان " الحملة شملت غالبية العوائل البسيطة ".

وبين الخزاعي، ان "الحملة لا تقتصر فقط على السلات الغذائية وانما تشمل تجهيز حليب للاطفال، حيث تم تجهيز عشرات الاطفال لدى العوائل البسيطة بمادة الحليب، فضلا عن نقل المرضى الى العيادات الطبية".

واضاف، ان "حملة (كَوم التعاونت ما ذلت) تسعى للوصول الى مليون سلة غذائية للعوائل البسيطة بعد تكثيف اعمالها خلال الفترة المقبلة "، مشيرا الى ان " الحملة تضم نخبة اهالي الناصرية وهي مستمرة باستمرار حظر التجوال في المحافظة".

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