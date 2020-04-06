2020/04/06 | 00:25 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد قال السياسي المستقل ،عزت الشابندر، ان رئيس جهاز المخابرات العراقية ، مصطفى الكاظمي ،اعتذر عن الترشيح لمنصب رئيس الوزراء المكلف بدلا عن عدنان الزرفي.وكتب الشابندر في تغريدة على تويتر ، : احترم عدنان الزرفي واقدر اصراره واحترم مصطفى الكاظمي ،واقدر اعتذاره واحتقر من رفض الاول علنا ونسق معه سرا ، واحتقر من اتهم الثاني ليلا ثم عاد ويبرئه ويرشحه نهارا ..خاب من تمسك بكم وفاز من نأى بنفسه عنكم ..فبئس القوم انتم .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشابندر لـ "جبهة ايران ": الكاظمي اعتذر بديلا عن الزرفي وخاب من تمسك بكم) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الشابندر لـ "جبهة ايران ": الكاظمي اعتذر بديلا عن الزرفي وخاب من تمسك بكم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).