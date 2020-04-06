العراق ..اعتقال اكثر من 12 الف شخص و 800 مركبة خرقوا قرار الحظر الوقائي منذ اعلانه

2020/04/06 | 00:26 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/اعلنت قيادة عمليات بغداد القبض عن ١٢٨٧١ مخالفاً لإجراءات الحظر الوقائي داخل العاصمة منذ بدايته.وذكر بيان للقيادة انه "منذ يوم ١٧ آذار ولغاية اليوم الخامس من نيسان، تمكنت تشكيلات قيادة عمليات بغداد من القاء القبض على ١٢٨٧١ مخالفاً لإجراءات الحظر الوقائي داخل العاصمة"، فيما "حجزت ٨٠٥ عجلات ".ودراجات نارية مختلفة وبلغ عدد الغرامات ٣٦٢٦٠ غرامة".واكدت القيادة انها "ستتخذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين وتدعو الجميع الى عدم جعل أنفسهم تحت طائلة القانون"، كما اكدت ضرورة " التعاون التام مع الجهات المستثناة من إجراءات حظر التجول" .

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