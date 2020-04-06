عالم روسي يحذر من خطورة مئات الفيروسات التي تعيش حاليا في الحيوانات وقد تنتقل للإنسان

2020/04/06 | 00:34 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر نائب مدير معهد الأوبئة والمكروبيولوجيا للأبحاث العلمية الروسي، ألكسندر سيوميونوف، من خطورة مئات الأنواع من الفيروسات في عالم الحيوان، التي من الممكن أن تنتقل لاحقا إلى البشر.وقال سيميونوف، في حديث لقناة “روسيا 1″، إن الفيروسات بحاجة إلى الكثير من الاتصالات بين أنواع الكائنات الحية قبل أن تتمكن من الانتقال إلى جسم الإنسان.وأوضح […]

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