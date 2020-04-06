الكتل السياسية تتوصل الى رفض الزرفي وتبلغه بعدم التصويت له

2020/04/06 | 00:43 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مصدر سياسي عراقي، عن تراجع حظوظ المكلف بتشكيل الحكومة العراقية، عدنان الزرفي، في الحصول على ثقة مجلس النواب.وقال المصدر في تصريح لـ”روسيا اليوم” وتابعته “العهد نيوز” إن “الكتل السياسية الشيعية المعنية بترشيح رئيس الحكومة، وصلت لمرحلة رفض كبير للزرفي، وبدأت تتجه نحو الطلب منه الاعتذار عن التكليف ليتم تكليف من سيُتفق عليه”.وأضاف […]

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