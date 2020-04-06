حلول طبيعية لفراغات شعر الذقن؟

2020/04/06 | 00:49 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /قالت الجمعية الألمانية لصحة الرجل إن الافتقار إلى نمو شعر الذقن أكثر من مجرد مشكلة جمالية، وربما يشير إلى مشكلة صحية أيضاً.وأوضحت الجمعية أن أسباباً عدة تقف وراء المشكلة، وتتمثل في العامل الوراثي، ونقص الفيتامينات، ونقص هرمون الذكورة “التستوستيرون”، والذي يمكن الاستدلال عليه أيضاً بتراجع الرغبة الجنسية، وضمور العضلات، وزيادة دهون الجسم.ولزيادة نمو […]

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