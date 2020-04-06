2020/04/06 | 00:56 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مصدر يوضح حقيقة قيام نجل مدير عام الدفاع المدني بقتل 3 أشخاص هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/06 | 00:56.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصدر يوضح حقيقة قيام نجل مدير عام الدفاع المدني بقتل 3 أشخاص) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصدر يوضح حقيقة قيام نجل مدير عام الدفاع المدني بقتل 3 أشخاص) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).