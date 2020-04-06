2020/04/06 | 00:56 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الاحد، تسجيل اكثر من 80 الف إصابة بفيروس كورونا حول العالم خلال 24 ساعة فقط.

وقالت المنظمة ان عدد الإصابات بكوفيد 19 حول العالم بلغ 133658بزيادة 80261 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#عاجل: تسجيل اكثر من 80 الف إصابة بفيروس كورونا حول العالم خلال 24 ساعة فقط) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#عاجل: تسجيل اكثر من 80 الف إصابة بفيروس كورونا حول العالم خلال 24 ساعة فقط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).