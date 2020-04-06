مصدر يوضح حقيقة ماتم تداوله بشأن قيام ابن (مدير عام الدفاع المدني) بقتل 3 اشخاص في بغداد

2020/04/06 | 00:57 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اوضح مصدر مطلع، اليوم الاثنين، حقيقة ماتم تداوله بشأن قيام ابن (مدير عام الدفاع المدني) بقتل 3 اشخاص في بغداد، لافتا ان ماتم ترويجه اليوم عار عن الصحة والشاهد الوحيد عاد مع القوة الامنية.

وقال مصدر لـ "الغد برس"، ان "ماتم ترويجه في مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص قيام ابن مدير عام الدفاع المدني بقتل ثلاثة اشخاص ضمن منطقة الفضيلية غير صحيح".

واضاف ان "ماحدث اثناء عملية التحري وعند وصول القوة الى بيت المطلوبين قاموا باطلاق النار بشكل كثيف على القوة الامنية وسقط ٣ اشخاص بين قتيل وجريح".

وتابع ان "عشيرة اللواء المذكور قامت وبعد قتل ابن اللواء بالتوجه الى القضاء بعيدا عن (المشاكل العشائرية)، لافتا الى ان عشيرة عتاب لديها مشاكل مع اكثر من ٥ عشائر اخرى من ضمنها عشيرة العكيل".

واشار الى ان "ماتم ترويجه اليوم عار عن الصحة والشاهد الوحيد عاد مع القوة الامنية".

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