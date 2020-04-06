الصادقون: تم اختيار مرشح بديل للزرفي

2020/04/06 | 00:59 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت كتلة الصادقون النيابية في البرلمان العراقي، عن اختيار مرشح بديلا لرئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي سيعلن عنه خلال الساعات القادمة....

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