الزرفي: ننتظر تحديد عقد الجلسة الاستثنائية للبرلمان

2020/04/06 | 00:59 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس الوزراء العراقي المكلف عدنان الزرفي، الأحد، انتظار تحديد عقد الجلسة الاستثنائية للتصويت على المنهاج الحكومي والكابينة الوزارية....

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