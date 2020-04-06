مأساة الدوري الفرنسي.. أصيب الطبيب بكورونا فانتحر بعد يومين

2020/04/06 | 01:02 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في واقعة مؤسفة، انتحر برنار غونزاليس، طبيب نادي رينس الذي يلعب بدوري الدرجة الفرنسية الأولى لكرة القدم، عن عمر 60 عاما، بعد اكتشاف إصابته بفيروس كورونا المستجد، وفق ما أفادت مصادر عدة، الأحد.وأفاد النادي في بيان عبر موقعه الإلكتروني انه “يبكي هذا الأحد الطبيب برنار غونزاليس”، واصفا إياه برجل “كل المراحل البطولية” الذي أمضى […]

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