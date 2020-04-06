الزرفي : اسماء التشكيلة الحكومة سنقدمها قبل جلسة البرلمان بـ48 ساعة

2020/04/06 | 01:05 - المصدر: SNG الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- اكد رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي ،الأحد،ان اسماء التشكيلة الحكومة سنقدمها قبل جلسة البرلمان المقبلة بـ48 ساعة،مؤكدا ان اغلب الاسماء من موظفي الدرجات العليا بالدولة ومن مختلف المحافظات .وقال الزرفي في حوار خاص لـ”العراقية الإخبارية”،تابعته وكالة /SNG/،انه “تم تكليفي بثقة نيابية وعدد من القوى السياسية ولم اتجاوز على احد وتحاورت مع الجميع”،لافتا الى ...

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