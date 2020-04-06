هجوم حاد على أيمن رضا بعد شتمه لحياة الفهد

2020/04/06 | 01:15 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /تعرض الممثل السوري ​أيمن رضا​ لهجوم حاد من قبل المتابعين بشكل عام، والكويتيين بشكل خاص، وذلك بعد رده على تصريحات الممثلة الكويتية حياة الفهد التي طالبت خلالها بطرد الوافدين إلى الكويت خارجها لمواجهة فيروس “كورونا”.حيث نشر أيمن صورة للفنانة، وعلّق عليها بالقول:”ذكروني بزء عليها”، قبل أن يستدرك خطأه ويقوم بحذف الصورة فوراً.[…]

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