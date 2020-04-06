كورونا يخلط حسابات رونالدو مع علي دائي

2020/04/06 | 01:24 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أودى فيروس كورونا، بحياة عشرات الآلاف حول العالم، وأدى إلى إصابة أكثر من مليون شخص، وكبد العالم خسائر جسيمة بما فيها الدول العظمى، التي تقف عاجزة أمام هذا الوباء القاتل.وعلى الصعيد الرياضي، تسبب فيروس كورونا في شلل تام للحركة الرياضية في جميع أنحاء العالم، حيث توقفت جميع الدوريات والبطولات، وأصبحت الأمور معقدة تماما، والمشهد […]

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