2020/04/06 | 01:28 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العثور على مقبرة جماعية داخل وكر لداعش في الأنبار عشيرة تحمل جثامين ضحاياها إلى الداخلية والمتهم إبن مسؤول رفيع بغداد – الزمان تجمع العشرات من أبناء عشيرة (عتاب) امام بوابة وزارة الداخلية امس للمطالبة بتدخل وزير الداخلية ياسين الياسري في مقتل ثلاثة من ابناء العشيرة على يد مجموعة تابعة لابن مسؤول […]

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