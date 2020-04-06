2020/04/06 | 01:28 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطباء في السليمانية يستخدمون علاجاً ناجحاً لكورونا اربيل – فريد حسن كشف مدير عام دائرة صحة السليمانية صباح هورامي عن توصل اطباء في المحافظة الى طريقة لاستخدام بلازما الدم لعلاج المصابين بفايروس كورونا.واضاف هورامي في تصريح، ان (الاطباء استخدموا بلازما الدم من المصابين الذين تعافوا من الفايروس لعلاج باقي […]

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