المنافذ: استمرار عمل {طريبيل} و{القائم} لديمومة الحركة التجارية

2020/04/06 | 01:28 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / طه حسين

اكدت هيئة المنافذ الحدودية، اغلاق جميع المنافذ البرية والجوية بين العراق وباقي دول الجوار والعالم باستثناء منفذي طريبيل والقائم اللذين خصصالاغراض ديمومة الحركة التجارية.

وذكر المتحدث الرسمي للهيئة علاء الدين القيسي، لـ"الصباح"، ان "الهيئة وتطبيقاً لقرار مجلس الوزراء القاضي باغلاق جميع المنافذ الحدودية البرية والجوية التي تربط البلاد بجميع دول الجوار تلافياً لانتقال

وباء فيروس كورونا من خلال المسافرين اغلقت جميع تلك المنافذ الحدودية، لاسيما البرية منها".



واضاف القيسي، ان "الهيئة استثنت منفذي طريبيل والقائم اللذين يربطان العراق بكل من الاردن وسوريا، بالاضافة الى استثناء الموانئ العراقية من قرار الحظر وذلك لدعم الحركة التجارية ودخول المواد الغذائية والطبية التي تحتاجها البلاد خلال هذه الازمة".

ولفت، الى ان "قرار الاغلاق شمل جميع المطارات المحلية وايقاف الملاحة الجوية بين بغداد والمحافظات وبين باقي دول العالم باستثناء بعض الرحلات من اجل اعادة المواطنين العراقيين العالقين في عدد من دول العالم"، مشيراً الى "امكانية استئناف الرحلات الجوية بين العراق وباقي دول العالم بعد اكمال عملية تخصيص وعمل محاجر صحية لحجر المصابين او الأشخاص المشتبه باصابتهم بفيروس كورونا".

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