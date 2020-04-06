التجارة: نحتاج لتخصيصات لتأمين مفردات البطاقة التموينية

2020/04/06 | 01:28 - المصدر: الصباح

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بغداد/ الصباح

كشفت وزارة التجارة، عن الحاجة الى تخصيصات مالية عاجلة للتعاقد مع شركات محلية وأجنبية لتأمين مفردات البطاقة التموينية، مبينة تواصل مراكز التموين في بغداد والمحافظات، بتوزيع المواد الغذائية للمواطنين خلال حظر التجوال الوقائي.

وقالالناطق الإعلامي للوزارة محمد حنون، لـ"الصباح"، ان "الوزارة بحاجة الى تخصيصات مالية عاجلة من اجل التعاقد مع شركات محلية واجنبية لتأمين مفردات البطاقة التموينية الاساسية كالرز وزيت الطعام والسكر"، مشيراً الى ان "الوزارة تمتلك خزيناً جيداً من مادة الحنطة المستخدمة في صناعة الطحين".

واضاف، ان "الوزارة تسعى من خلال هذه التعاقدات إلى دعم الخزين الستراتيجي لها من المواد الغذائية الداخلة ضمن مفردات البطاقة التموينية ولضمان عدم حصول شحة، لاسيما وان هذه المواد تمس حياة المواطن بصورة مباشرة والوزارة مسؤولة عن توفير الأمن الغذائي له".

واكد الناطق الإعلامي، ان "الوزارة مستمرة في توزيع مفردات البطاقة التموينية للمواطنين من خلال مراكز التموين التابعة لها في بغداد والمحافظات ويتم ايصالها لهم على الرغم من حظر التجوال الوقائي المفروض في عموم البلاد حرصاً منها على الإسهام في المواد الغذائية الاساسية لهم".

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