المناضل-ة - -الحجر الصحي من أجل التفكير في المدرسة وفي الإنسان-، ترجمة فريق الترجمة بجريدة المناضل-ة الموقوفة

2020/04/06 | 01:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #المناضل-ة عبرت أم أستاذة عن قلقها بسبب انحرافات التعليم عن بعد عبر مسطحات في زمن الحجر الصحي، وطرحت تفكيرا شاملا بخصوص البعد الإنساني للمدرسة.المصدر: https://plus.lesoir.be/291593/article/2020-04-01/le-confinement-pour-penser-lecole-et-penser-lhumainأن......

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