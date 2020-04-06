2020/04/06 | 01:48 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت الولايات المتحدة أول حالة مؤكدة للإصابة بفيروس كورونا المستجد لدى حيوان في البلاد، حيث تم رصد المرض لدى نمر في نيويورك، في سابقة هي الأولى عالميا بالنسبة لهذا النوع.وأفادت جمعية حماية الطبيعة البرية الأمريكية، بأن الفيروس سجل لدى النمرة البالغة 4 سنوات والتي تدعى ناديا وتعيش في حديقة حيوانات برونكس في نيويورك، المدينة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (في تطور خطير.. الولايات المتحدة تسجل أول حالة إصابة بفيروس كورونا لدى حيوان) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (في تطور خطير.. الولايات المتحدة تسجل أول حالة إصابة بفيروس كورونا لدى حيوان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).