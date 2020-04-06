مستثمر عراقي يتبرع بحاجيات الأردن من مواد تعقيم الشوارع

2020/04/06 | 01:51 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /تبرع رجال الاعمال العراقي المهندس مفيد خلف الكعود رئيس هيئة المديرين في شركة الباحة لإنتاج الصودا والكلورين بكافة احتياجات المملكة لمادة هايبوكلورايت الصوديوم اللازمة لاستخدام الجيش العربي وجميع الدوائر البلدية والبالغة مليون لتر تركيز 6% اللازمة لتعقيم الشوارع والاماكن العامة لمدة شهرين متواصلة .

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