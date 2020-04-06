2020/04/06 | 01:58 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رحيم العكيلي يبين نقاط الخلل في مقترح العفو الخاص هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/06 | 01:58.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رحيم العكيلي يبين نقاط الخلل في مقترح العفو الخاص) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رحيم العكيلي يبين نقاط الخلل في مقترح العفو الخاص) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).