مظهر محمد صالح - نصف الدخان

2020/04/06 | 02:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #مظهر_محمد_صالح نصف الدخانمظهر محمد صالحفي واحدة من اكثر احياء بغداد جمالاً وارستقراطية ودهشة .تجد نفسك وانت في ازمنة بدايات النصف الثاني من القرن العشرين في تلافيف حي سكني من بغداد ظل يسمى بحي نجيب باشا وانت تتطلع الى غابة سكنية اثقلها سعف النخيل الاخضر .ففي تلك العقود الممتدة من الزمن كان لابد لك من ان تمرق بين ثنايا جنينة صغيرة توسطت الحي المذكور وبتناسق معماري دقيق وانت تسير مدفوعاً برغبة تتسائ......

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