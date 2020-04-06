يسرا تدخل في نوبة بكاء بسبب مايا دياب

2020/04/06 | 02:14 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /دخلت الفنانة المصريّة يسرا في نوبة بكاء شديدة خلال إطلالتها مع النجمة مايا دياب في برنامجها “Talks with Maya” عبر تطبيق “إنستغرام”، والذي أطلقته للتواصل بين النجوم في ظل الحظر الذي يشهده العالم بسبب فيروس “كورونا”.وبعد أن طلبت مايا من يسرا أن تختم اللقاء بأغنية إختارت يسرا “ست الحبايب” وأهدتها لوالدتها إلا أنها […]

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