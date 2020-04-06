في زمن كورونا .. ما مصير الكرة الذهبية؟

2020/04/06 | 02:53 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /منذ بدء تفشي فيروس كورونا المستجد حول العالم، شهدت العديد من الفعاليات والأنشطة الرياضية والكروية المحلية والإقليمية والدولية إما التأجيل أو الإلغاء، مثل دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو والبطولات الأوروبية وحتى التنس الأرضي، كويمبلدون وأميركا المفتوحة.وربما يكون حفل جائزة الكرة الذهبية، التي توزعها مجلة فرانس فوتبول، واحدة من القائمة الطويلة الفعاليات والأنشطة الرياضية […]

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