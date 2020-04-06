نيويورك.. إصابة نمر في حديقة حيوان بفيروس كورونا

2020/04/06 | 02:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عندما انتقل مصور أسوشيتد برس فرانك أوغشتاين إلى لندن عام 2015، كان أكثر ما لفت انتباهه هو "الحشود" الهائلة التي تنتشر في المدينة.يعتقد أوغشتاين، الذي نشأ في بلدة صغيرة غربي ألمانيا، أن عاصمة بريطانيا التي يقطنها حوالي تسعة ملايين شخص، أكثر الأماكن ازدحاما على الإطلاق.

برج "بيغ بن" التابع للبرلمان البريطاني قبل وبعد قرارات الإغلاق المرتبطة بانتشار كورونا المستجدوخلال سنوات تغطية الأحداث السياسية، ولحظات الاحتفال والكوارث، والأحداث الرياضية الكبرى، التقط أوغشتاين صورا لحركة المدينة التي لا تتوقف؛ مشاة يحتشدون فوق جسر الألفية الذي يمتد فوق نهر التايمز.

يكتظ مسافرون من المملكة المتحدة وأوروبا في محطة قطار سانت بانكراس.

شارع ريجانت ستريت يبدو مهجورا بسبب إجراءات الإغلاق للحد من انتشار كوروناالركاب يتبعون آداب المرور في لندن من خلال تجاهل بعضهم البعض في القطار المزدحم، أو ينتظرون بصبر في محطات الحافلات.

وسط صروح الملكية والحكومة البريطانية، التقط سائحون صور برج "بيغ بن" التابع للبرلمان عندما بدأ الجرس العملاق يدق للمرة الأخيرة قبل أن يصمت لسنوات بسبب الإصلاحات.

الشارع المؤدي إلى قصر بكنغهام مهجور كغيره من معالم العاصمة البريطانيةتكتظ حشود خارج قصر باكنغهام لإلقاء نظرة على الجنود الذين يحتفلون بعيد ميلاد الملكة إليزابيث الثانية.

مجموعة من الأطفال يحيون لاري، القط الذي يعيش في 10 داونينغ ستريت، مقر الحكومة.

باحة قصر باكنغهام الشهير خالية من المعجبين والسياحفي كل مكان، كانت هناك تجمعات.

يتجمع متسوقون في المتاجر.

يتدفق المشجعون من ملعب ويمبلي خلال مباريات كرة القدم.



ويعشق سكان لندن من كرة القدم الأميركية إلى كرة القدم المحلية.

محطة قطار سانت بانكراس التي عادة ما تكون مكتظة بالمسافرين تبدو مهجورة أيضا بسبب الوباء العالميأعاد أوغشتاين النظر في تلك المواقع في الأيام الماضية بعد أن فرضت بريطانيا، على غرار دول أخرى حول العالم، إجراءات احترازية لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد.

أصيب أكثر من 42 ألف شخص بالمرض في بريطانيا، وتوفي أكثر من 4300، ويحذر مسؤولو الصحة هناك من أن ذروة تفشي المرض لا تزال على بعد أيام أو أسابيع.

ركاب قطارات الأنفاق هجروا وسيلتهم للتنقل في المدينة التي قررت التوقف عن الحركة حتى يتسنى لها مواجهة كوفيد-19 الذي أصاب أكثر من 42 ألف بريطانيبدا أن هناك تباينا سرياليا.

العمال الذين يعبرون جسر الألفية بالآلاف كل يوم إلى وظائفهم يعملون الآن من المنزل.

ساحة البرلمان والشوارع المحيطة بقصر باكنغهام خالية من السياح والمركبات.

لاري، القط الذي يسكن في مقر الحكومة 10 داونينغ ستريت، يبدو أنه أيضا في الحجر الذاتيمتاجر ريجنت ستريت مغلقة.

وجد أوغستين نفسه هو الراكب الوحيد في قطار مترو الأنفاق في أوقات كان فيها مكتظا للغاية.

لا أحد يصطف أمام الحافلات هذه الأيام.

حشود المشجعين غابت عن ملعب ويمبلي الذي علقت فيه جميع البطولات الرياضيةتم تعليق جميع البطولات الرياضية، وخلا ملعب ويمبلي من المشجعين.

فقط تم تعليق لافتة كتب فيها "شكرا" للأطباء والممرضات وغيرهم من العاملين في هيئة الصحة الوطنية المحبوبة في بريطانيا، والتي تكافح من أجل السيطرة على الوباء.

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