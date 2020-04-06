جونسون ينقل للمستشفى لاستمرار أعراض إصابته بكورونا

2020/04/06 | 03:12 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دخل رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الأحد إلى أحد مستشفيات بلاده على خلفية استمرار الأعراض الواضحة لإصابته بفيروس كورونا المستجد.

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