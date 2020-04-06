مقترحات جديدة بشأن العام الدراسي الحالي

2020/04/06 | 03:20 - المصدر: الصباح

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بغداد/ عمر عبد اللطيف إسراء السامرائي

نفت وزارة التربية، اصدارها عددا من القرارات بشأن "مصير العام الدراسي الحالي" للصفوف غير المنتهية، مؤكدة ان ما تم تداوله يوم أمس، لا يتعدى كونه مقترحات تم تداولها في هيئة الرأي، وبينما قدمت لجنة التربية بمجلس النواب 7 مقترحات بشأن امتحانات الصفوف المنتهية وغير المنتهية؛ أكدت أن إنهاء العام الدراسي مرتبط بوضع حظر التجوال وتمديده أو رفعه.

وكان مدير عام تربية بغداد الكرخ الاولى فلاح القيسي، كشف لـ"الصباح"، عن "اتفاق هيئة الرأي بالوزارة على مقترح خاص بالمراحل غير المنتهية الابتدائية والثانوية؛ يقضي بإلغاء الامتحانات النهائية للصفوف غير المنتهية بالنسبة للمراحل الابتدائية" وهو الامر الذي نفته وزارة التربية، عبر بيان حصلت "الصباح" على نسخة منه، بينت فيه ان "ما تم تسريبه على انها حزمة قرارات تتعلق بمصير العام الدراسي للمراحل غير المنتهية هي مجرد مقترحات تم تداولها في اجتماعات هيئة الرأي ولم تحصل على الموافقة لاعتمادها".

في سياق متصل، قال عضو لجنة التربية النيابية رعد المكصوصي لـ "الصباح": إن "قرار انهاء العام الدراسي لم يبت به بشكل تام لغاية الآن"، مبيناً بأن "اللجنة اتخذت قراراً بإصدار التعليمات الخاصة باستئناف الدوام المدرسي من عدمه أو الدخول الشامل للامتحانات وغيرها نهاية الشهر الحالي، وبعد صدور قرارات خلية الأزمة بشأن حظر التجوال سواء تمديده أو رفعه.

إلى ذلك، قدمت لجنة التربية النيابية مقترحات بشأن العام الدراسي الحالي، وأفاد بيان صادر عن الدائرة الإعلامية لمجلس النواب تلقته "الصباح" أمس الأحد، بأن المقترحات تضمنت، "تحديد الوزارة جدولا جديدا للامتحانات النهائية ويكون بعد تاريخ (15/ 6/ 2020)"

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