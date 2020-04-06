تعزيز دور القطاع الخاص في مواجهة «كورونا»

2020/04/06 | 03:20 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ الصباح

بحث وزير التخطيط، نوري صباح الدليمي، أمس الأحد، خلال اجتماع مشترك مع مجموعة من التجار ورجال الأعمال العراقيين، سبل تعزيز دور القطاع الخاص في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وذكر بيان لمكتب الوزير، ان «الدليمي استعرض الإجراءات التي حققتها وزارة التخطيط في تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص»، داعياً رجال الأعمال بمختلف القطاعات إلى «المساهمة في دعم الجهود الحكومية والدولية لمواجهة فيروس كورونا» مؤكداً تقديم جميع التسهيلات أمام الصناعة المحلية والاستيراد في ما يتعلق بالمستلزمات الصحية والمواد الطبية والغذائية».

من جهتهم ثمن الحضور، وفقاً للبيان «سبل الدعم والإجراءات الميُسِّرة لعملهم التي وجه بها وزير التخطيط خلال الاجتماع»، مؤكدين العمل على «استيراد كميات مناسبة من القطن الطبي والبدلات الصحية، والمساهمة في توفير متطلبات أحد المستشفيات المخصصة لمعالجة المصابين بفيروس كورونا».

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