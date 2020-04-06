الزراعة تعلنُ خطتها لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الفواكه

2020/04/06 | 03:20 - المصدر: الصباح

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بغداد/ الصباح

وضعت وزارة الزراعة خطة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الفواكه بعد نجاح جهودها في توفير أكثر من 25 محصولاً زراعياً منذ العام 2019، مشددة على ضرورة تقنين استيراد المحاصيل الزراعية إلا عند

الحاجة.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة حميد النايف، في حديث لـ»الصباح»، ان الزراعة تواصل جهودها من أجل اكثار أصناف الفواكه بهدف الوصول الى إنتاج متميز ونوعي، مبينا أنه نتيجة لخطط الوزارة الستراتيجية تحقق الاكتفاء الذاتي لأغلب المحاصيل الزراعية والمنتجات الحيوانية، في حين حققنا مديات جيدة من إنتاج القسم الآخر.

واضاف النايف أن الارتفاع الحاصل في اسعار بعض المحاصيل الزراعية خلال الأيام الفائتة سببه عدم التنسيق بين السيطرات والقطوعات بالاضافة إلى صعوبة التنقل بين المحافظات بسبب حظر التجوال، إلا أن الوزارة استطاعت تجاوز هذه المشكلات بتنسيق العمل مع المحافظين لتسهيل نقل المحاصيل الزراعية والحيوانية، ما أعاد الأسعار إلى طبيعتها.

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